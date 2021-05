Ultima domenica con il coprifuoco, tra poche ore il Molise entra in zona bianca. Non significa un liberi tutti, perchè vanno mentenute le misure di sicurezza, a iniziare dal distanziamento e dall'uso della mascherina.

Dopo mesi di stop riprendono anche i ristoranti che non hanno avuto spazi esterni per servire i clienti. Una boccata di ossigeno per chi ha potuto fare esclusivamente asporto. E si potrà anche consumare all'interno di un bar o di un pub.

Le linee guida nazionali normano le misure anti covid. A livello regionale per le cerimonie ed i matrimoni , il presidente della regione - di concerto con i presidenti di Sardegna e Friuli Venezia Giulia, le altre due regioni che tornano in zona bianca - specifica in una apposita ordinanza che chiunque parteciperà dovrà avere "una delle certificazioni verdi Covid-19" (ossia green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti).

Si torna anche in piscina, centri termali e centri benessere al coperto, fiere e mercatini.

E di lenta uscita dal tunnel parlano anche i numeri del bollettino odierno diffuso dall'Asrem: nelle ultime 24 ore non si registrano decessi; dai 121 tamponi processati non sono risultati nuovi positivi, 9 invece le persone dichiarate clinicamente guarite. Questo significa che gli attualmente positivi sul territorio molisano sono 133.

Sono 11 le persone ricoverati al Cardarelli, unico ospedale con pazienti covid dove non ci sono state dimissioni nell'ultima giornata. 9 degenti sono in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

Va avanti anche la campagna vaccinale: ad oggi si è arrivati a 191.499 dosi somministrate. E' il 96,41% delle dosi consegnate (pari a 198.635)