Covid: si conferma la curva discendente

Scende a 123 il numero degli attualmente positivi in regione. Sono infatti 14 i guariti nelle ultime 24 ore (5 di Isernia; 2 ad Agnone; 1 a Bojano, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Fornelli, Longano, Montenero Valcocchiara, Ripalimosani)

Dai 246 tamponi processati sono risultati soltanto 4 nuovi positivi (2 a Campobasso, 1 a Petrella Tifernina, 1 a Riccia)

Non ci sono decessi, non ci sono ricoveri, non ci sono trasferimenti di pazienti tra reparti, non ci sono perĂ² neppure dimessi.

Al Cardarelli, dunque, la situazione resta invariata rispetto a ieri, con 9 degenti in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.