Cucciolo finisce in una gola: salvato dai Vigli del Fuoco

il cagnolino salvato

Era finito in una gola profonda 7 metri. I suoi guaiti per fortuna hanno attirato l'attenzione ed è scattata la fase di recupero.

E' accaduto a Montenero Val Cocchiara dove un cucciolo, mentre attraversava un campo è caduto in una forra coperta dalla vegetazione.

A salvarlo i Vigili del Fuoco che , seguendo tecniche speleo alpine, si sono calati nella gola recuperandolo poco dopo. Sul posto anche i Carabinieri Forestali