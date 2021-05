Scuola: assegnati 150 milioni per il Piano estate

Studenti in classe nell'aula di un istituto superiore

Potenziare le competenze e le capacità relazionali di studentesse e studenti per recuperare, almeno in parte la socialità perduta a causa della pandemia e accompagnarli verso il nuovo anno scolastico.

E' l'obiettivo del Piano estate messo a punto dal ministero dell'Istruzione.

Il programma ora prende corpo anche dal punto di vista finanziario, grazie all'assegnazione alle scuole italiane di 150 milioni di euro stanziati dal Decreto sostegni. Le risorse distribuite a tutte le istituzioni scolastiche sulla base del numero di alunni, sono ora utilizzabili, con una media di 18mila euro per ciascuna istituzione. In Molise sono 52 quelle presenti. Le risorse puntano a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, le competenze di base, il recupero della vita di gruppo.

A questo finanziamento si aggiungono poi i 320 i milioni disponibili tramite l’avviso del Piano operativo nazionale pubblicato lo scorso 27 aprile e in scadenza il 21 maggio. Le scuole stanno presentando in questi giorni le loro candidature. Sarà inoltre possibile accedere ad altri 40 milioni messi a disposizione con un avviso nell'ambito delle attività di contrasto delle povertà educative.

L’organizzazione del Piano estate conta su un totale di 510 milioni. "Siamo al lavoro per costruire un ponte per il nuovo inizio - ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - e siamo al fianco del territorio e degli istituti per promuovere questo percorso e accompagnare le scuole nel disegnarlo".