Venanzio brucia tutti e si aggiudica il ''Battistini''

Il vincitore Salvatore Venanzio

Il campano Salvatore Venanzio si impone nel ventottesimo slalom 'Città di Campobasso', evento valido anche come 'Memorial Gianluca Battistini' e secondo appuntamento del circuito tricolore.

Il campione d'italia in carica, al volante della sua Radical s4, conquista il trofeo grazie ad una seconda prova brillante che gli permette di andare sotto il 2'27". Venanzio ha preceduto nella classifica finale Emanuele Schillace e Michele Puglisi.

Fuori dal podio nella gara di casa ed autore di una terza ascesa più lenta delle precedenti, il campobassano Fabio Emanuele che si e' dovuto accontentare di un quarto posto assoluto.

90 erano stati gli iscritti alla kermesse del capoluogo, di cui 84 verificati. Prossimo appuntamento del tricolore in Sicilia ad Erice.