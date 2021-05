Termoli, un arresto per spaccio di droga

Un'auto della Guardia di Finanza

E' stato sorpreso nel centro di Termoli con circa mezzo etto di droga (eroina e cocaina).

Per questo ieri sera un 25enne di origine albanese, residente in Molise, è stato arrestato dai Finanzieri della Compagnia di Termoli per traffico di sostanze stupefacenti.

La Guardia di Finanza ha effettuato anche una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione e altri materiali per il taglio e il confezionamento della droga.