Una fase del match Giulianova Campobasso

Grazie a una rete di Rossetti a metà ripresa il Campobasso espugna il campo del Giulianova e mantiene le 5 lunghezze di vantaggio sul Notaresco, vittorioso a Tolentino. Mercoledì i rossoblù devono anche recuperare una partita contro il Vastogirardi che a sua volta si è imposto in casa per 2-1 sulla Vastese con marcature di Fioretti e Guida. Dopo la prima vittoria in campionato, l'Agnonese torna a perdere 3-1 sul terreno del CynthiaAlbalonga