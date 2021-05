Tre torrentisti dispersi nelle gole del torrente Quirino

Una delle gole del torrente

Fiato sospeso per tre torrentisti termolesi dispersi tra le gole del torrente Quirino, nei pressi di Guardiaregia. Stavano praticando il cosìddetto canyoning, uno sport acquatico che consiste nella discesa di strette gole percorse da corsi d'acqua, come i torrenti.



In tarda mattinata hanno distanziato il resto del gruppo con cui erano partiti e hanno fatto perdere le loro tracce. A dare l'allarme gli altri componenti della comitiva che li hanno aspettati all'uscita e non li hanno visti rientrare per ore dall'escursione.



Sarebbero rimasti bloccati all'altezza della cascata di San Nicola, dove stavano facendo la loro esplorazione. Sono escursionisti esperti, hanno un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. Non si sa in quali condizioni siano, se siano feriti. O se abbiano perso in acqua le corde che servono per arrampicarsi. Sono sprovvisti di cellulari per qualsiasi comunicazione.



Il gruppo di speleologi del soccorso alpino del molise li sta cercando con cinque squadre dotate di attrezzature adatte per praticare il canyoning. Sul posto anche i vigili del fuoco di Campobasso e i carabinieri di Guardiaregia.