Vaccini, in arrivo altre 50 mila nuove dosi

Un centro vaccinazioni anti covid

Entro le prossime due settimane arriveranno in Molise 50mila nuove dosi di vaccini. Nel dettaglio sono state consegnate 6.500 dosi di Astrazeneca e 10.500 di Pfizer. Altre 16mila sono in arrivo per martedì prossimo, primo giugno, e altre 15mila per il 9 giugno. In queste ore si sta lavorando per organizzare anche un Astra Day, giornata di somministrazione aperta a tutti del vaccino anglo-svedese. La data individuata dovrebbe essere quella del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.

E sul fronte covid in Molise sono 11 i positivi nelle ultime 24 ore su 496 tamponi effettuati. Nessun decesso. I guariti sono 19. Un nuovo ricovero e un dimesso. Gli attualmente positivi sono 166.