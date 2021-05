Ubriaco alla guida e in violazione del coprifuoco assieme a 3 ragazzi

Un controllo della Polizia con l'etilometro

Nella notte di sabato, si aggiravano in auto per le strade di Venafro in violazione del coprifuoco. Gli agenti della Polizia Stradale di Isernia li hanno fermati e controllati. Quattro giovani sono stati sanzionati con una multa di 533 euro, non avendo un giustificato motivo per il mancato rispetto del coprifuoco.

Inoltre il conducente, un giovane di 28 anni, è risultato in stato di ebrezza con un tasso alcolemico quasi 4 volte superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato il ritiro della patente.