Controlli del Nas: in Molise segnalate 8 ambulanze e 13 postazioni del 118

Un'immagine di repertorio dell'interno di una ambulanza

L'efficienza dei servizi di emergenza e l'effettiva rispondenza ai requisiti di legge al centro dei controlli avviati in tutta Italia dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute.

In Molise sono risultate 8 le ambulanze non autorizzate e in parte mancanti di requisiti minimi, mentre 13 postazioni del 118 sono state segnalate per carenze organizzative e strutturali. E' questo il risultato delle 52 verifiche effettuate dai Carabinieri dei Nas in regione.

La campagna di controlli ha interessato complessivamente 1.297 ambulanze impiegate in servizi di emergenza e urgenza sanitaria e ha portato all'individuazione di 160 mezzi non conformi alle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, mancanza di idonee procedure di pulizia e sanificazione dei mezzi, presenza di parti arrugginite e incrostate, impiego di mezzi privi di autorizzazioni. In altri casi accertata la presenza a bordo delle ambulanze di farmaci, bombole di ossigeno e dispositivi medici scaduti di validità.