Incostituzionale l'estensione del periodo di caccia

Un cacciatore

E' illegittima l'estensione del periodo di caccia inserita nella legge regionale del Molise numero 1 del 2020. Lo ha deciso la Corte Costituzionale stabilendo che la norma regionale detterebbe standard minimi di tutela della fauna, non derogabili. La norma, nello specifico l'articolo 12 comma 5 lettara A della "Legge di stabilità regionale" del Molise dichiarata incostituzionale, consentiva alla Giunta di estendere il periodo di caccia in caso di eccessiva presenza di una specie animale, come per esempio il cinghiale, molto diffuso in regione e causa di notevoli danni all'agricoltura.