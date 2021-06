Il Cus Molise riparte da Marco Sanginario

Coach Marco Sanginario

Il Cus Molise riparte da mister Marco Sanginario, il tecnico che è riuscito a portare la formazione campobassana ai massimi livelli del campionato di A2. Sanginario in tre anni sulla panchina rossoblù è riuscito a collezionare una partecipazione alle final eight di serie B, vincere i playoff della cadetteria, partecipare alle final eight e ai playoff di serie A2. Una riconferma scontata ma fortemente voluta da tutte le parti in causa. Queste le sue dichiarazioni subito dopo l’accordo con il club. “Sono felice di poter dare continuità a questo progetto – sottolinea - gli obiettivi sono sempre gli stessi, quelli di rispettare i vincoli di budget imposti dalla società ma allo stesso tempo cercare di costruire una squadra competitiva e scendere in campo sempre per giocarsela con tutti”.