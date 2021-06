Covid: continua a migliorare la situazione

Il pronto soccorso del Cardarelli

Continua la curva discendente del covid19 in Molise. Nelle ultime 24 ore nessun decesso e nessun nuovo ricovero. Sono 4 i nuovi positivi su 560 tamponi refertati, Quattro anche i guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 104.

Due i degenti dimessi da malattie infettive,dove al momento sono ricoverati solo 5 pazienti covid..Terapia intensiva invece e' vuota da ieri quando e' stato dimesso l'ultimo paziente. E' stato ripristinata l'attività di rianimazione no covid.