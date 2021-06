Cani trovati morti a Busso, continuano le indagini

una veduta di Busso

E' stata trovata un'altra cagnetta morta che probabilmente è stata vittima di avvelenamento a Busso. Erano stati già tre i casi denunciati alla Stazione Carabinieri del paese. Questi ultimi hanno dei proprietari, mentre la quarta vittima era una cagnolina randagia, sulla cui morte stanno facendo le indagini i Carabinieri Forestali di Campobasso, che ieri hanno fatto una bonifica con l'unità cinofila su buona parte del centro abitato di Busso. Durante quest'attività e' stata trovata un'esca. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise sta facendo delle analisi sulla presenza di sostanze tossiche su questa esca. Anche un veterinario dell'Asrem nel referto inviato al Comune per la causa della morte parla presumibilmente di avvelenamento, ma ancora non c'è certezza per nessuna delle quattro morti. Sono in corso degli accertamenti sui campioni di organi e di sangue. La conferma dell'ipotesi di avvelenamento potrebbe arrivare solo da indagini microscopiche e poi qualitative sulla presenza di sostante tossiche sull'esca e sulla carcassa dell'ultimo cane ritrovato. Ancora non è stato confermato se tutti i casi sono correlati tra loro e se chi ha agito è la stessa persona.