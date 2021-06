Covid, solo tre positivi

Carenza organico

Dati ancora in miglioramento sul fronte Covid. Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore anche se sono stati pochi i tamponi refertati, 177, e su questi sono risultate positive 3 persone mentre i guariti sono 13.



Così scendono di dieci unità gli attualmente positivi in regione, che ora sono 110. Anche sul fronte ospedaliero la situazione è netto miglioramento: due dimessi dal reparto di malattie infettive, in cui però è stato ricoverato un paziente.



Perciò sono 8 le persone affette da Covid ricoverate al Cardarelli, di cui 7 in malattie infettive e una nel reparto di Terapia intensiva.