Continuano a scendere i contagi

Il bollettino dell'Asrem

I nuovi positivi sono 3 in tutta la Regione, su 472 tamponi refertati, e i guariti sono 11. Gli attualmente positivi al Covid scendono a 89. Non si sono registrati decessi. Sul fronte ospedaliero da segnalare un ricovero nel reparto di Malattie infettive, in cui ci sono adesso 7 pazienti. Sempre vuota la terapia intensiva.