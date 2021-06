Covid, non ci sono decessi. 7 i nuovi casi, 5 i guariti

Tamponi analizzati

Coronavirus: ancora una volta, il bollettino Asrem non registra vittime. Su 505 tamponi esaminati, sono 7 i nuovi casi di cui 3 a Ripalimosani, 1 ciascuno a Campobasso, Isernia e Sant'Agapito a cui si aggiunge una donna in precedenza dimessa dalla terapia intensiva perché guarita e poi risultata nuovamente positiva. La paziente è stata ricoverata in malattie infettive al Cardarelli. dove si trovano attualmente 8 pazienti. La terapia intensiva resta covid free.

Le persone guarite risultano invece 5: 3 a Isernia, 1 a Fornelli e Montaquila.

Gli attualmente positivi sono ora 91.