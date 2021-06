Auto si ribalta a causa dell'asfalto bagnato

118

Incidente questa mattina sulla strada provinciale 40 fra Ururi e San Martino in Pensilis.

Alle 7:15 un'automobile è finita fuori strada a causa dell'asfalto bagnato e si è ribaltata. Alla guida una donna che è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stata poi trasportata dal 118 in ospedale con un politrauma. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri di Larino.