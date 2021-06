Treni, ancora ritardi sulla Roma-Campobasso

Il ritardo del treno

Un'ora e trenta di ritardo: il treno partito questa mattina da Roma alle 9.07 e destinato a Roccaravindola - dove chi deve arrivare a Isernia o Campobasso deve spostarsi su un bus sostitutivo - ha accumulato quest'oggi quasi 90 minuti di ritardo.



Il treno è partito da Roma termini già in ritardo, ha percorso qualche centinaio di metri e giunto alla stazione tiburtina e' tornato indietro per rimanere fermo a Termini. Poche le informazioni fornite ai passeggeri



Le regole di Trenitalia prevedono un rimborso integrale del biglietto quando si verifica un ritardo superiore a 60 minuti. Il rimborso va chiesto alla biglietteria che "provvede direttamente" oppure - in forma scritta - alla Direzione regionale competente allegando l'originale del biglietto