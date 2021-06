Gimbe: il monitoraggio settimanale del Molise sull'andamento dei vaccini

Un centro vaccinazioni anti covid

L'esito del monitoraggio settimanale (2-8 giugno) della Fondazione Gimbe con l'analisi sull' andamento della campagna vaccinale



Nella settimana 2-8 giugno in Molise si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti COVID19.

Per quanto riguarda i vaccini ecco l'andamento rilevato dalla Fondazione:

° la media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-8 giugno) è pari a 179 (Media Italia 150);

° la percentuale di popolazione con ciclo vaccinale completo è pari al 22% a cui aggiungere un ulteriore 29,2% solo con prima dose;

° la percentuale di over80 con ciclo vaccinale completo è pari al 82,3% a cui aggiungere un ulteriore 9,3% solo con prima dose;

° la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo vaccinale completo è pari al 28,2% a cui aggiungere un ulteriore 60,2% solo con prima dose;

° la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo vaccinale completo è pari al 29,8% a cui aggiungere un ulteriore 52% solo con prima dose