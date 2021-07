Olimpiadi, l'Italbasket 3x3 del molisano Capobianco parte alla grande

La vittoria dell'Italia contro la Mongolia





Esordio positivo per l'Italia del basket 3x3 ai Giochi Olimpici di Tokyo. Allenate dal coach molisano Andrea Capobianco, le azzurre hanno sconfitto la Mongolia per 15-14 in una partita disputata all'aperto, all'Aomi Urban Sport Parks.



In testa fin dall'inizio, anche con un buon margine, le azzurre sono state avvicinate nel finale dalle asiatiche, ma hanno saputo resistere e imporsi. Soddisfatto l'allenatore venafrano Capobianco: per il quale "si è sbagliato qualcosa in difesa perché l'emozione del debutto non ha aiutato". Fra poco, alle 14:25, quindi alle 21:25 giapponesi, l'Italia di Capobianco sfiderà la Francia, una delle squadre favorite per la vittoria della medaglia d'oro olimpica del basket 3x3.