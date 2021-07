Covid, tre guariti e tre positivi

Bollettino Asrem

Secondo l'ultimo bollettino Covid dell'Asrem, sono tre i nuovi positivi al virus: uno a Campobasso, uno a Isernia e uno a Montenero di Bisaccia. Tre anche i guariti. Resta dunque invariato a 65 il numero degli attualmente positivi in regione. 440 i tamponi refertati. Stabili a tre anche i pazienti Covid ricoverati in malattie infettive





Sul suo profilo facebook, il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri parla di un altro caso di positività al Covid. Si tratterebbe di una persona in villeggiatura nel centro adriatico. "Tempestivamente - scrive il sindaco - è stata allertata l'Asrem e tutte le autorità competenti".





Procede la campagna vaccinale in regione. Sono 281.351 le somministrazioni fino ad ora. Il dato porta al 92,7 la percentuale delle dosi utilizzate sulle 303.405 consegnate al Molise.