Il bollettino del 28 luglio

L'ultimo bollettino dell'Asrem riporta 4 nuovi positivi, 2 a Guglionesi, 1 a Isernia e uno a San Martino in Pensilis. Pochi però i tamponi, sono 297 quelli refertati. Non si registrano guariti, perciò i positivi in Regione salgono a quota 113. Non ci sono ospedalizzazioni, né dimessi, perciò il reparto di malattie infettive del Cardarelli resta occupato sempre da un solo paziente.