Area archeologica tra luci ed ombre

Area archeologica Sepino

Dopo l'ok in Consiglio dei ministri alla creazione di un museo autonomo nel Parco Archeologico di Sepino, i turisti esprimono pareri differenti. Molti sottolineano che questo sito è ben tenuto, ma che non ci sono indicazioni per raggiungerlo. Secondo altri dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato, la scoperta del sito infatti è avvenuta casualmente tramite internet o per passaparola.Mancano brochure, cartelli, guide turistiche per conoscere meglio il posto. Sulla decisione di creare un Parco Tecnologico autonomo qualcuno spera che che le persone individuate siano quelle giuste e che i finanziamenti vengano spesi bene per la valorizzazione del luogo