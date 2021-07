Quinto Slalom San Nicola, vince Fabio Emanuele

Fabio Emanuele all'arrivo

A San Giuliano del Sannio si è svolto oggi il quinto Slalom di San Nicola, in memoria di Gianmarco Di Vico. Il primo in classica per lo slalom è Fabio Emanuele a bordo di una Osella PA9/90, in seconda e terza posizione Alberto Scarafone e Fabio Di Cristofaro, entrambi alla guida di una Formula Gloria.



La prima delle tre manche è partita a mezzogiorno per un percorso complessivo di poco meno di tre chilometri, lungo il quale erano posizionate 14 postazioni di rallentamento per la gara slalom. In palio c'erano punti per la Coppa ACI Sport della Terza Zona e per il Trofeo Sud.



Le passate edizioni hanno permesso al gruppo dei regolaristi di crescere sotto il punto di vista numerico e tecnico. Gli organizzatori hanno aumentato la difficoltà del percorso aggiungendo tre rilevamenti cronometrici a metà gara che metteranno a dura prova le loro abilità. La gara di San Giuliano del Sannio rappresenta un appuntamento sportivo e una festa in ricordo di Gianmarco Di Vico, un ragazzo strappato alla vita troppo presto. Gianmarco amava il mondo dei motori, seppur giovane da qualche anno era nello staff di Donato Catano che a bordo della sua A112 Elegant ha gareggiato per lui.