Maria Centracchio in azione

"Dopo l'incontro nei quarti contro la polacca Ozdoba-Blach ho pranzato assieme a Maria ed era veramente molto carica per le semifinali, credeva molto in una medaglia e di fronte a un piatto di pasta mi ha detto: 'Presidente io me la gioco'".

E' l'aneddoto sulla bella storia di Maria Centracchio, la judoka molisana che oggi ha conquistato il bronzo nella categoria -63 kg ai Giochi di Tokyo, del presidente della Federazione Italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali, Domenico Falcone.

"Quando vieni sconfitto in una semifinale e vedi sfumare il sogno di un oro devi restare molto concentrato evitando di andare scarico alla finale per il bronzo, ha detto  all'AdnKronos il numero uno della Fijlkam, ma Maria non ha lasciato nulla al caso impedendo all'olandese Frannssen di fare il suo gioco e sviluppando al meglio la sua azione".