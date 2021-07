In arrivo liquidità per le imprese

Fondi per le imprese

Ci sarà più liquidità per le imprese e professionisti che hanno fatto registrare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il trenta per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il presidente della Regione Donato Toma. La giunta regionale ha approvato il nuovo strumento finanziario che destina risorse per due milioni e mezzo, già disponibili in Finmolise. E' prevista una riserva di cinquecentomila euro per imprese di Wedding Planner, autoscuole, noleggio con conducente, agenzie di viaggio Sarà Finmolise a procedere con la predisposizione, l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso pubblico