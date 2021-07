Maria piange di gioia dopo la finale

"La mia regione non è conosciuta nemmeno in Italia, sono onoratissima di rappresentarla qui ai Giochi olimpici, spero che in Molise stiano tutti festeggiando".

Lo ha detto Maria Centracchio nella mixed zone del Budokan di Tokyo parlando con i giornalisti italiani dopo la conquista della medaglia di bronzo nella categoria fino a 63 chilogrammi del judo."Io sono la più bassa della mia categoria, il judo è imprevedibile, ho dato tutto", ha aggiunto Maria con le lacrime di felicita' sul viso. Intanto a Rocchetta al Volturno, il paese in provincia di Isernia, dove nell'abitazione di famiglia i genitori hanno seguito la gara, è scoppiata la grande festa. Il sindaco ha deciso di conferire alla judoka molisana la cittadinanza onoraria.

"Il mio sogno era vincere una medaglia olimpica e adesso è arrivata. Quando ha dato la terza penalità non capivo cosa stesse accadendo ho solo pensato a combattere e dare il massimo. Dedico questa medaglia alla mia famiglia, al mio fidanzato e alle persone che sanno cosa c'e' dietro.

Incredibile, sono entrata per ultima, da outsider totale ho vinto la medaglia - ha detto felice, commossa Maria Centracchio nel tempio del judo in tutta l'Asia -. Mio papà (Bernardo) è stato il mio primo maestro, i miei fratelli praticano judo, la passione per il judo è cresciuta nel tempo".

Centracchio, che nel palmares vanta un bronzo agli Europei del 2019, portacolori delle Fiamme Oro, una piccola poliglotta (parla inglese, francese, spagnolo e portoghese), ha poi rivolto un pensiero alla compagna di nazionale Odette Giuffrida, bronzo nei 52 kg. "In questa medaglia c'e' anche Odette, la sua medaglia mi ha dato una carica incredibile,

questa medaglia non mi cambiera' la vita, e' un valore aggiunto, sono giovane, nella vita posso diventare chi voglio".