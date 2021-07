Il pianto della gioia

L'esultanza

"Non sono riuscito a dirle nulla, appena ho sentito la sua voce ho pianto, ma ora lo dico a voi: è stata grandiosa". Non riesce a trattenere la gioia il papà di Maria Centracchio: Bernardo è stato il suo primo allenatore e una volta sfumata la tensione di quei lunghi momenti della finale per il terzo posto si lascia andare. "Maria aveva cinque anni quando ha iniziato. Non ci apsettavavamo la viottoria di oggi anche se ci speravamo: Maria ha compiuto un'impresa sportiva di grandissimo valore che premia tutti i suoi sacrifici. E' la prima molisana a conquistare una medaglia individuale ai giochi olimpici

Grande emozione anche per la mamma Silvia: "Il mio cuore è con lei a Tokyo". Maria rientrerà in Molise il 5 agosto e tutto il Molise sarà con lei a festeggiarla.

Il sindaco di Rocchetta al Volturno, il paese in provincia di Isernia dove è nato il papà Bernardo, ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria-