Basket femminile 3x3, l’Italia di Capobianco superata dalla Francia

Un momento della gara contro la Mongolia

Si chiude con una vittoria e una sconfitta la prima giornata di gare per la nazionale femminile di basket 3x3 alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra allenata dal coach venafrano Andrea Capobianco, dopo l’esordio vincente contro la Mongolia, è stata sconfitta nella seconda gara di giornata dalle ragazze francesi: 16-19 il risultato finale.



Una partita molto tirata e combattuta punto su punto quella contro le transalpine (ad assistere alla gara c’era anche il presidente francese Emmanuel Macron), in cui le azzurre hanno ceduto soltanto nel finale di gara. Top scorer tra le azzurre Rae Lin D’Alie con otto punti.



Questo il commento di coach Capobianco a fine gara: “Torniamo a casa con due punti e con il rammarico per i tre minuti finali del secondo match, in cui non siamo stati presenti. Peccato perché le ragazze, cui devo fare un plauso, avevamo iniziato molto bene. Domani dovremo giocare ripartendo dai 7 minuti iniziali contro la Francia e ci divertiremo di sicuro”.



Il torneo olimpico di basket 3x3 femminile prevede un girone unico composto da otto squadre, al termine del quale le prime due classificate avanzano direttamente alle semifinali, mentre le formazioni dalla terza alla sesta posizione giocano i quarti di finale. Settima e ottava classifica saranno eliminate. Le ragazze di Capobianco torneranno in campo domani (domenica 25 luglio) con un doppio impegno: alle ore 3.40 (italiane) contro la Romania e, poi, alle 7.25 contro la Cina.



Lunedì 26 luglio

ore 7.25 Italia-Giappone

ore 10.55 Italia-Stati Uniti

Martedì 27 luglio

ore 10.25 Italia-Russia



I quarti di finale si giocheranno nel pomeriggio di martedì, mentre le semifinali e le finali per l’assegnazione delle medaglie andranno in scena nella giornata di mercoledì 28 luglio. Coach Capobianco, dopo essersi laureato nei giorni scorsi in Psicologia delle organizzazioni e del lavoro, in video conferenza direttamente dal villaggio Olimpico, è pronto a dare l’assalto al podio a cinque cerchi.