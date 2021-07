Dopo un anno il Pnalm ha il suo Consiglio Direttivo

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. La nostra regione è rappresentata dal consigliere comunale di Scapoli Franco Di Fiore. E’ stato designato dalla Comunità del Parco insieme ad Antonio De Ioris, vicesindaco di Gioia Dei Marsi; Attilio Pistilli, assessore comunale di Pescasseroli; Carlo Rufo, consigliere comunale di San Donato Val Di Comino.

In rappresentanza del Ministero della Transizione Ecologica è stata nominata Daniela Gentile; Enrico Pompei, su designazione del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Anna Loy, su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra); Filomena Ricci, su designazione delle Associazioni di protezione Ambientale.

Il nuovo Consiglio si è riunito ieri, lunedì 19 luglio, per un incontro informale. Dal presidente Giovanni Cannata. il Presidente della Comunità del Parco Antonio Di Santo ed il direttore Luciano Sammarone è stata espressa grande soddisfazione per le nomine. "Con la ricostituzione del Consiglio Direttivo - commenta il Cannata - si chiude finalmente un lungo periodo, iniziato nel febbraio 2020, in cui il Parco ha operato senza gli organismi collegiali”. La prima seduta è fissata per il 30 luglio