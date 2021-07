Salvini a Termoli: "La sanità fa acqua e la politica deve fare di più"

Il leader della Lega, Matteo Salvini

"La sanità in Molise fa acqua da tutte le parti, è evidente, la politica molisana deve fare di più". E' duro l'intervento di Matteo Salvini da Termoli. Da quando il suo partito è stato estromesso tra gli assessori, i suoi rapporti con il Governatore Toma sono tesi: "E' difficile anche parlarci" - dice - "il Molise cambia Giunta ogni quindici gironi, così non si può lavorare stabilmente". E continua: "La politica deve essere più attenta alle esigenze dei cittadini, non stare chiusa nei Palazzi. Noi non cerchiamo poltrone".



Al Centrodestra in Molise è mancata coesione, secondo il leader della Lega: "Non c'è stata l'umiltà di ascoltare - dichiara - ora le priorità sono il lavoro e il turismo per questa bellissima terra". Salvini è arrivato a Termoli nel giorno in cui si raccolgono le firme, in piazza, per i sei referendum sulla giustizia.



Processi veloci, responsabilità civile dei giudici, fuori le correnti politiche dai tribunali: questi gli obiettivi e le richieste della Lega sul tema. "Siamo felici , quasi commossi che - nonostante il caldo - ha dichiarato Salvini - la gente faccia la fila per firmare. Sono trent'anni che manca una riforma della giustizia in questo senso. Da domani saremo in tutti i Comuni - ha spiegato Salvini - stiamo già esaurendo i moduli, per questa 'rivoluzione pacifica' ".



Al suo arrivo a Termoli, Salvini è stato anche contestato da un gruppo di persone,come si può vedere nel video qui di seguito.