Covid, nessun positivo e nessun nuovo guarito

Un'operazione di screening

Ultimo bollettino Asrem: nessun nuovo positivo e nessun guarito. Un solo dimesso da Malattie Infettive.

In Molise hanno ricevuto la prima circa 87mila over 60 e l'Asrem sta accelerando sui richiami AstraZeneca per questa categoria. Le somministrazioni sono in aumento nonostante la chiusura dell'hub al PalaUnimol, spiega il direttore generale Florenzano.

Per i ragazzi, quindi, si preannuncia un rientro a scuola tra mascherine e distanziamento. Il Cts lo ha già detto. In Molise le adesioni per la fascia 12-19 anni sono aperte. Difficile, però, fare previsioni su quando gli adolescenti saranno immunizzati.

In regione, secondo i dati Asrem, sono 4.757 i ragazzi ad aver ricevuto una prima dose. In gran parte 18-19enni, grazie alla campagna per i maturandi. Solo 302 i richiami. Sabato scorso, al Cardarelli, è stata fatta la prima iniezione Pfizer a circa 300 adolescenti tra 12 e i 15 anni.