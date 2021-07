Rischio di carenza acqua, ordinanza di Gravina

Acqua

Anche a Campobasso arrivano le limitazioni all'uso di acqua potabile. Il sindaco Gravina ha emanato una ordinanza che impone "con effetto immediato, e fino al 15 settembre 2021" di non usare l'acqua per irrigare giardini, orti, prati, impianti sportivi, per riempire le piscine o gli invasi, per lavare l'automobile o per altri usi similari.

A segnalare al Comune i rischi che un uso troppo disinvolto dell'acqua potabile possa creare problemi, specie nelle zone più alte della città - viste le alte temperature e la mancanza di piogge - è stata la società che fa la manutenzione della rete idrica comunale.

Il rischio è di intaccare le scorte di acqua destinata a usi domestici.

Per questo il sindaco ha affidato alla polizia municipale di Campobasso il compito di vigilare sul rispetto dell'ordinanza.

Per chi trasgredisce sanzioni da 25 a 500 euro