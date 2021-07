Cinque paesi molisani sono bandiera arancione Touring

Scapoli bandiera arancione Touring, al museo della zampogna

5 bandiere arancioni in Molise. Il Touring Club Italiano ha assegnato oggi le 262 Bandiere Arancioni del triennio 2021-2023 ad altrettanti paesi italiani. I cinque che in regione possono fregiarsi di questo titolo sono Agnone (IS), Ferrazzano (CB), Frosolone (IS), Roccamandolfi (IS) e Scapoli (IS). La bandiera arancione non premia solo la bellezza di borghi e patrimoni storici. E' pensata anche come modo per riconoscere l'accoglienza che luoghi con patrimoni ambientali, storici e culturali di pregio sanno offrire ai visitatori e ai turisti. E' simbolo di accoglienza di qualità, secondo il Touring Club.

Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del TCI che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo.

La Bandiera Arancione porta benefici reali e tangibili (+ 45% arrivi e + 83% di strutture ricettive in media, dall’anno di assegnazione) e supporta un vero e proprio “circolo virtuoso”: i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto del Paese, afferma il Touring Club Italiano

Bandiera arancione anche per Roccamandolfi