Una vittoria e una sconfitta per le azzure del basket 3X3

Il coach della nazionale di basket 3X3

Anche oggi una vittoria e una sconfitta per l'Italia del basket femminile 3X3. Le ragazze allenate dal coach venafrano Andrea Capobianco hanno vinto con la Romania (22-14) e si sono arrese alla Cina (13-22).

Ieri le azzurre avevano vinto con la Mongolia (15-14) e perso con la Francia (16-19) 

Ora le aspettano i match contro Stati Uniti e Giappone, in programma domani.

Martedì 27 luglio scenderanno invece in campo contro la Russia.