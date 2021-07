403 i tamponi analizzati

Sono 4 i positivi al Covid-19 in regione, su 467 tamponi refertati. Cinque invece, i guariti, di cui 2 a Montenero di Bisaccia. C'è stato un dimesso da Malattie infettive, un paziente di Montaquila. Per cui resta una sola persona in ospedale ricoverata per Covid