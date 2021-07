Covid: 17 positivi e 4 guariti

Operatori sanitari in laboratorio

Diciassette nuovi positivi e quattro guariti. Sono le notizie che arrivano dal bollettino reso noto dall'Asrem. Questa la sintesi

Nuovi positivi: 17 ( 12 Isernia - 1 Campobasso - 1 Frosolone - 1 Guglionesi - 1 Macchiagodena - 1 Termoli)

Tamponi refertati: 421

Guariti: 4 (uno ciascuno per i comuni di Campobasso-Campolieto - Ferrazzano - Isernia)

Casi attualmente positivi: 117

Non ci sono nuovi ospedalizzati e non si registrano dimissioni o trasferimenti. Resta ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli una donna di Guglionesi