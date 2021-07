Covid: i dati dell'ultimo bollettino

Un'operazione di screening

Sono sette le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore. Dai 109 tamponi refertati son emersi 2 nuovi positivi: uno a Guglionesi ed uno a Mirabello Sannitico. I guariti invece sono di Guardialfiera (1), Isernia (2), Montenero di Bisaccia (2) e Tavenna (2).

Nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, dove è ricoverata la paziente di Guglionesi, non ci sono nuovi ingressi.

Al momento questa la situazione in Molise: Casi attualmente positivi: 104

Pazienti ospedalizzati: 1

Asintomatici a domicilio: 102

Persone in isolamento: 1.989