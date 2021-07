Covid: segnali di tregua

Tamponi in un laboratorio

Una persona dichiarata guarita nelle ultime 24 ore. E' l'unica novità sul fronte dell'andamento del covid in Molise.

Questa al momento la situazione in Molise:

Tamponi refertati: 298

Nuovi positivi: 0

Guariti: 1 (Campobasso)

Casi attualmente positivi: 103

Pazienti ospedalizzati: 1 ( reparto di malattie infettive-Cardarelli)

Asintomatici a domicilio: 102

Persone in isolamento: 1.979