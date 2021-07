Sarà presentato a Casacalenda il primo libro dedicato a Jasmine Trinca

Il volume dedicato a Jasmine Trinca

E' in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, s'intitola "Jasmine Trinca. Uno sguardo altro" e contiene saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull'attrice. Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19esima edizione del Festival, che si svolgerà dal 3 all' 8 agosto 2021 a Casacalenda





"Dopo i libri su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino - spiegano gli organizzatori del festival - MoliseCinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema

italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di Fortunata".