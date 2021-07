Sono 121 in Molise i comuni covid free

Una veduta di Mirabello Sannitico

In Molise continua a salire il numero dei comuni covid free. Secondo l'ultimo report settimanale sui contagi nei comuni, diffuso dall'Azienda sanitaria regionale, sono ora solo 15 su 136 i centri dove ancora si registrano casi di contagio. Sono invece 121 (l'89 per cento) i comuni senza casi. Per la prima volta inoltre non è più Campobasso il centro con il numero più alto di contagi, ma Montenero di Bisaccia (con 13

contagiati). Nel capoluogo si registrano 11 positivi. Seguono poi Guardialfiera e Isernia con 7..