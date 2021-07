Covid: tutto fermo in Molise

Bollettino covid del 25 luglio

Il bollettino Asrem di domenica 25 luglio non rileva cambiamenti rispetto alle 24 ore precedenti.

Basso il numero di tamponi esaminati, appena 98, da cui non sono emerse però né nuove positività, né ulteriori guarigioni. Resta stabile dunque a 123 il numero degli attualmente contagiati e rimane fermo anche il conto dei ricoveri in malattie infettive dove è in cura una sola persona.