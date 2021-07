Guglionesi: obbligo di mascherina anche all'aperto

Da domani fino al 25 luglio a Guglionesi sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto. Per i luoghi al chiuso già esiste. Lo stabilisce una ordinanza del Presidente della Regione Toma. La decisione è stata presa al termine della riunione dell'Unità di Crisi Regionale su indicazione del Comitato scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In paese è attivo un cluster di oltre 40 persone. Inoltre nell'ordinanza si stabilisce lo stesso obbligo per chiunque abbia soggiornato a Guglionesi nelle scorse 72 ore.

Il sindaco Mario Bellotti, invece, con propria ordinanza dispone l'obbligo di segnalare la positività al medico curante di riferimento o al pediatra oppure a lui stesso quale autorità sanitaria locale. Ordina anche l'osservanza dell'isolamento fiduciario per chi sia stato a contatto con un positivo