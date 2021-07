San Martino in Pensilis: "aria irrespirabile e cenere ovunque"

il terreno di una casa completamente bruciato

"L'aria è irrespirabile per il fumo e la cenere". E' la testimonianza di alcuni abitanti di San Martino. Intorno alle 14.00 alcune sterpaglie sono andate a fuoco. Il vento ha alimentato le fiamme ed il fronte del fuoco ha raggiunto il centro abitato. Sono circa 120 le persone evacuate, tra loro una ventina di anziani ospiti di una casa famiglia, a ridosso del muraglione. Sono stati portati a Portocannone. Stanno tutti bene. Fiamme anche in alcune case del centro storico.

Sono intervenuti mezzi aerei in supporto a Carabinieri, Vigili del Fuoco e Volontari del Sae112