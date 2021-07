Una coppia molisana ha perso la vita in un incidente stradale tra Barrea e Alfedena, in provincia dell'Aquila. Nel tardo pomeriggio i due, un uomo di 32 anni ed una donna di 31 anni, entrambi della provincia di Isernia, viaggiavano a bordo di una moto finita contro un'auto in località colle Nerini, sulla strada statale 83 marsicana. Le salme sono state trasferite nell'ospedale di Sulmona. Si indaga per capire la dinamica del tragico incidente