Il maltempo sferza la regione

Allagamenti a Petacciato

Come previsto, il maltempo sta facendo sentire i suoi effetti sul Molise.

Forti raffiche di vento, piogge battenti e fulmini stanno colpendo diverse zone della regione, in particolare il basso Molise. Segnalate trombe d'aria in mare. A Petacciato Vigili del fuoco in azione per una serie di allagamenti.

La Protezione civile prevede per le prossime ore annuvolamenti consistenti con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in ulteriore lieve calo. Venti moderati nord-orientali con rinforzi forti lungo la costa e i rilevi. Mare da mosso a molto mosso al largo.

Di Seguito ilĀ bollettino meteo della Protezione civile regionale del Molise valido dalle 14 di oggi.