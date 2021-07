Microalghe in Adriatico, ma nessun inquinamento

La nota dell'Arpa Molise

Nessun inquinamento in Adriatico. La colorazione scura di alcune zone di mare del litorale è stata causata da una "microalga innocua per i bagnanti". Lo scrive l’Arpa Molise, dopo le segnalazioni di due giorni fa che avevano portato la Guardia costiera a prelevare alcuni campioni. Al termine delle analisi l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha certificato però che il fenomeno è stato originato dalla Fibrocapsa japonica, un’alga microscopica unicellulare la cui fioritura si manifesta nei mesi di luglio e agosto e interessa i primi 300 metri di mare a ridosso della battigia, con colorazioni rosso-brune delle acque e un incremento della loro vischiosità causata dalla rottura delle cellule. La microalga non è tossica per l’uomo e "non produce anomalie a livello ambientale", sottolinea ancora l'Arpa.

In allegato il testo del comunicato Arpa.