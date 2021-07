intervento dei Vigili del Fuoco

A Petacciato continua l'attività dei Vigili del Fuoco per liberare garage e scantinati dall'acqua. Nella foto l'intervento in via Adriatico. I Vigili del Fuoco stanno anche fornendo corrente elettrica con gruppi elettrogeni perchè i contatori sono fuori uso per le infiltrazioni d'acqua